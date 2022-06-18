Найден способ заряжать электромобили на ходу

Когда несколько электрокаров находятся в пути, они могут фактически делиться зарядом между собой во время движения — им не нужно останавливаться для этого. Как пояснил исследователь, у одной машины может быть много заряда, и ей не нужно ехать слишком далеко, поэтому она может продать свой заряд другой машине. Таким образом у водителей есть экономический стимул.

Система должна контролироваться облачной инфраструктурой, которая будет анализировать состояние всех транспортных средств в сети. По словам исследователей, автомобили будут оснащены двумя разными батареями для одноранговой системы зарядки. В районах с высокой плотностью населения исследовательская группа предлагает развёртывание мобильных зарядных станций — огромных аккумуляторов, установленных на грузовиках, — которые могут одновременно заряжать несколько транспортных средств.

Пока это лишь концепция, поэтому сложно сказать, когда она претворится в жизнь.