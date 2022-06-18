Наука и технологии
Сегодня в 13:10
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Найден способ заряжать электромобили на ходу

Это может наконец сделать их эффективнее
В отличие от многочисленных заправок, зарядных станций для электромобилей по-прежнему немного, а перезарядка батареи может занять несколько часов. Всё это делает электрокары непрактичными для дальних поездок. Чтобы решить эту проблему, исследователь из США предложил одноранговую систему для электромобилей, которая позволить делиться зарядом друг с другом во время движения по дороге.
Найден способ заряжать электромобили на ходу

Когда несколько электрокаров находятся в пути, они могут фактически делиться зарядом между собой во время движения — им не нужно останавливаться для этого. Как пояснил исследователь, у одной машины может быть много заряда, и ей не нужно ехать слишком далеко, поэтому она может продать свой заряд другой машине. Таким образом у водителей есть экономический стимул.

Система должна контролироваться облачной инфраструктурой, которая будет анализировать состояние всех транспортных средств в сети. По словам исследователей, автомобили будут оснащены двумя разными батареями для одноранговой системы зарядки. В районах с высокой плотностью населения исследовательская группа предлагает развёртывание мобильных зарядных станций — огромных аккумуляторов, установленных на грузовиках, — которые могут одновременно заряжать несколько транспортных средств.

Пока это лишь концепция, поэтому сложно сказать, когда она претворится в жизнь.

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