Электромобили снизили количество астматиков в крупном городе

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что количество экстренных вызовов, связанных с астмой, сокращается на 3% при 2-процентном увеличении количества электромобилей.

Также была обнаружена корреляция между увеличением количества таких машин и более низким уровнем содержания диоксида азота (NO2) в воздухе. Есть данные, что это вещество может усугубить астму.