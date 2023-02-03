Электромобили снизили количество астматиков в крупном городе

18:06, 03 февраля 2023
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Электромобили снизили количество астматиков в крупном городеОни не выделяют вредные выхлопы
Согласно новому исследованию, электромобили полезны не только для окружающей среды, но и для ваших лёгких.
Фото: Unsplash
Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что количество экстренных вызовов, связанных с астмой, сокращается на 3% при 2-процентном увеличении количества электромобилей.
Также была обнаружена корреляция между увеличением количества таких машин и более низким уровнем содержания диоксида азота (NO2) в воздухе. Есть данные, что это вещество может усугубить астму.