Наука и технологии
18:06, 03 февраля 2023
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Электромобили снизили количество астматиков в крупном городе

Они не выделяют вредные выхлопы

Согласно новому исследованию, электромобили полезны не только для окружающей среды, но и для ваших лёгких.

Электромобили снизили количество астматиков в крупном городе

Фото: Unsplash

Исследователи из Университета Южной Калифорнии обнаружили, что количество экстренных вызовов, связанных с астмой, сокращается на 3% при 2-процентном увеличении количества электромобилей.

Также была обнаружена корреляция между увеличением количества таких машин и более низким уровнем содержания диоксида азота (NO2) в воздухе. Есть данные, что это вещество может усугубить астму.

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