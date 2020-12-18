Электромобили станут дешевле машин с ДВС через 2-3 года

Согласно отчёту, к 2023 году средняя рыночная цена хранения 1 кВт·ч электроэнергии составит всего $101. Аналитики уже давно предсказывали, что для того, чтобы цены на электромобили и их аналоги на топливе сравнялись, нужно добиться стоимости 1 кВт·ч в пределах $100. Государственные льготы могут в конечном счёте привести к этому. В Китае, например, уже батарейные блоки для электронных автобусов продаются по цене менее $100 за 1 кВт·ч.

Надо понимать, что батарейный блок составляет почти четверть от общей стоимости электрокара. Поэтому цена хранения энергии имеет столь большое значение.

Также аналитики считают, что следующее поколение батарей будет намного дешевле в производстве.