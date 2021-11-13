Электромобили Tesla лишили USB-портов

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Электромобили Tesla лишили USB-портовГоворят, из-за дефицита компонентов
Новые владельцы электромобилей Tesla Model 3 и Model Y рассказали, что в машинах нет постов USB. При этом покупателей никто не предупреждал.
Издание Electrek пишет, что увидело несколько жалоб такого рода. У большинства электрокаров, которых касается проблема, нет портов USB-C на задней стенке центральной панели. Один из пользователей утверждает, что порта нет и у задних сидений. Беспроводная зарядка тоже неактивна.
Автопроизводитель утверждает, что причина тому — глобальный дефицит микросхем. Сообщения об отсутствии USB-портов, похоже, начались с автомобилей, доставленных в четверг, 11 ноября.
В службе поддержки Tesla говорят, что покупатели могут дождаться сообщения от сервиса, когда детали будут в наличии. Это может случиться в декабре.
Источник: Electrek