Электромобили Tesla лишили USB-портов

Автопроизводитель утверждает, что причина тому — глобальный дефицит микросхем. Сообщения об отсутствии USB-портов, похоже, начались с автомобилей, доставленных в четверг, 11 ноября.

В службе поддержки Tesla говорят, что покупатели могут дождаться сообщения от сервиса, когда детали будут в наличии. Это может случиться в декабре.