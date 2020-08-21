Электромобили Tesla начнут следить за детьми, которых оставили в машине

Технология Tesla использует миллиметроволновые сенсоры, которые должны работать на более высоких мощностях, чем это разрешено существующими нормативами. Зато новый датчик Tesla позволит снизить риск теплового удара для ребёнка, который остался один в электромобиле.

Технология Tesla сможет по размеру тела человека определять, находится в машине взрослый или ребёнок. Это также поможет электрокару оптимизировать работу подушек безопасности в случае аварии.

Tesla также привела статистику, согласно которой более 50 детей погибло от теплового удара в автомобиле в период с 2018 по 2019 год. В основном это случается потому, что родители забывают ребёнка в машине.