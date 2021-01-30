Электромобили Tesla научатся сами переключаться между режимами коробки передач

На сенсорном экране электромобилей Tesla можно будет изменять режимы движения, но Илон Маск выступил за автоматическое переключение.

Он рассказал, что электромобиль угадывает направления движения на основе препятствий, контекста и навигационной карты. Маск утверждает, что после того, как несколько дней водишь машину, не используя коробку передач, вернуться к этому становится слишком сложно.

Если говорить подробнее, то датчики автомобиля помогают ему определить режим движения. Например, если перед электрокаром находится стена гаража, система распознает это и автоматически переключится на режим заднего хода.