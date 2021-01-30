Наука и технологии
Сегодня 17:03
Электромобили Tesla научатся сами переключаться между режимами коробки передач
Илон Маск говорит, что это очень удобно
Электромобили Tesla Model S и Model X получат способность автоматически переключаться между режимами автоматической коробки передач (АКПП). То есть электрокар будет сам переключаться на стоянку, заднюю передачу, нейтральный режим и основной.
На сенсорном экране электромобилей Tesla можно будет изменять режимы движения, но Илон Маск выступил за автоматическое переключение.
Он рассказал, что электромобиль угадывает направления движения на основе препятствий, контекста и навигационной карты. Маск утверждает, что после того, как несколько дней водишь машину, не используя коробку передач, вернуться к этому становится слишком сложно.
Если говорить подробнее, то датчики автомобиля помогают ему определить режим движения. Например, если перед электрокаром находится стена гаража, система распознает это и автоматически переключится на режим заднего хода.