Электромобили Tesla научились опасно объезжать дорожные конусы

Улучшение пришло вместе с последним обновлением системы электрокаров. Автопилот теперь планирует изменение полосы движения заранее. Некоторые владельцы машин Tesla уже сообщили, что иногда система ведёт себя довольно опасно. Она не всегда распознаёт все конусы и для того, чтобы объехать препятствие, может выехать на встречную полосу.

В компании Tesla же заметили, что водителям не стоит целиком полагаться на автопилот и нужно быть «внимательными всегда». Тем не менее представители фирмы считают, что обновление приблизит электрокары к полноценной беспилотной системе.