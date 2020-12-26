Электромобили Tesla получили гудки со звуком блеяния козы

Режим был запущен в рамках обновления прошивки 2020.48.26. Владельцам Tesla теперь доступны несколько звуков через секцию Toybox: аплодисменты, блеяние козы, восклицания, звук испускания газов и др. Всё это будут слышать люди, который окажутся рядом с автомобилем. Встроенные динамики имеют все электрокары Tesla, изготовленные после сентября 2019 года.

Владельцы машин могут использовать не только встроенные звуки, но и загружать собственные. Можно выбрать любимую песню и разъезжать по городу на Tesla, исполняющей роль бумбокса.