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Электромобили Tesla получили гудки со звуком блеяния козы
И с любыми другими звуками
Недавнее обновление Tesla принесло на режим Boombox, который позволяет воспроизводить различные звуки снаружи электромобиля. В том числе, можно настроить звук гудка — он будет звучать, например, как блеяние козы или испускаемые кишечные газы.
Режим был запущен в рамках обновления прошивки 2020.48.26. Владельцам Tesla теперь доступны несколько звуков через секцию Toybox: аплодисменты, блеяние козы, восклицания, звук испускания газов и др. Всё это будут слышать люди, который окажутся рядом с автомобилем. Встроенные динамики имеют все электрокары Tesla, изготовленные после сентября 2019 года.
Владельцы машин могут использовать не только встроенные звуки, но и загружать собственные. Можно выбрать любимую песню и разъезжать по городу на Tesla, исполняющей роль бумбокса.