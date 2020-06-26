Электромобили Tesla случайно прорекламировали Burger King

Несколько месяцев назад Tesla обновила систему помощи водителю, чтобы та смогла распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры. Однако обновление вышло проблемным: автопилот сбивают с толку другие знаки на дороге.

На этом решила сыграть Burger King. Она использовала в рекламе ролик, в котором электромобиль Tesla останавливается перед знаком сети фастфуда, приняв его за знак «Движение без остановки запрещено».

Хоть это может показаться и весёлым, на самом деле, баг не так уж безобиден. Ошибка автопилота может стоить жизни и здоровья водителя. Впрочем, пока новая опция доступна только в бета-версии, и пользователи сами принимают решение о том, готовы ли они тестировать потенциально опасную функцию.

Burger King также пообещала раздавать бесплатные вопперы всем, кто столкнётся с неверным распознаванием электромобилем знака сети ресторанов.