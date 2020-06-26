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Электромобили Tesla случайно прорекламировали Burger King

Сеть фастфуда воспользовалась ошибкой автопилота
Электромобили Tesla случайно прорекламировали Burger King. Маркетологи сети фастфуда заявили, что автопилот машины перепутал знак «Стоп» со знаком ресторана.

Несколько месяцев назад Tesla обновила систему помощи водителю, чтобы та смогла распознавать и реагировать на стоп-сигналы и светофоры. Однако обновление вышло проблемным: автопилот сбивают с толку другие знаки на дороге.

На этом решила сыграть Burger King. Она использовала в рекламе ролик, в котором электромобиль Tesla останавливается перед знаком сети фастфуда, приняв его за знак «Движение без остановки запрещено».

Хоть это может показаться и весёлым, на самом деле, баг не так уж безобиден. Ошибка автопилота может стоить жизни и здоровья водителя. Впрочем, пока новая опция доступна только в бета-версии, и пользователи сами принимают решение о том, готовы ли они тестировать потенциально опасную функцию.

Burger King также пообещала раздавать бесплатные вопперы всем, кто столкнётся с неверным распознаванием электромобилем знака сети ресторанов.

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