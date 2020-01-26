Электромобилям Ford пообещали «скейтборды»

Платформы эти будут предназначены для премиальных моделей Ford. Гендиректор Rivian сравнил продукт компании со скейтбордом, который будет состоять из двигателя, батарей, компьютерных систем и колёс. Кроме того, его можно будет изменять для установки разных типов кузова.

Стоит отметить, что в апреле 2019 года Ford уже объявил, что будет создавать электромобиль с использованием технологии Rivian. Тогда же автопроизводитель рассказал об инвестициях для компании в размере $500 млн.

Каким именно будет новый электромобиль, пока не раскрывается. Дата начала продаж тоже неизвестна.