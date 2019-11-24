Наука и технологии
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Электромотоцикл «Калашникова» показали на видео
Он выполнен в стиле Cafe Racer
Вчера концерн «Калашников» представил электромотоцикл «Иж», предназначенный для скоростных поездок на небольшие расстояния. Теперь в сети появилось видео с мотоциклом.
Ролик опубликовало издание «Калашников Media». В нём показано, как водитель управляет мотоциклом на городских улицах.
«Калашников» позиционирует новинку как мотоцикл в стиле Cafe Racer. Данный термин возник в Англии 1960-х годов. В целом мотоциклы такого типа характеризуются как быстрые и хорошо управляемые.
Про электромотоцикл «Калашникова» известно, что он может разгоняться до 100 километров в час. Одного заряда хватает на 100 километров, а максимальная мощность достигает почти 68 л.с.
Концерн впервые показал гражданский электромотоцикл в 2018 году, а до этого выпустил особую партию для полицейских по заказу транспортного департамента Москвы.