Электромотоцикл «Калашникова» показали на видео

«Калашников» позиционирует новинку как мотоцикл в стиле Cafe Racer. Данный термин возник в Англии 1960-х годов. В целом мотоциклы такого типа характеризуются как быстрые и хорошо управляемые.

Про электромотоцикл «Калашникова» известно, что он может разгоняться до 100 километров в час. Одного заряда хватает на 100 километров, а максимальная мощность достигает почти 68 л.с.

Концерн впервые показал гражданский электромотоцикл в 2018 году, а до этого выпустил особую партию для полицейских по заказу транспортного департамента Москвы.