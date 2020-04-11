Электроника может подорожать из-за проблем с перелётами в период коронавируса

Ассоциация провела опрос среди представителей американской электронной промышленности. Они пожаловались на проблемы с поставками в 80% случаев. Возникли эти проблемы из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Конкретно в 55% случаев сообщалось о задержках поставок. Также участники опроса рассказали о возросших транспортных расходах и нехватке производственного персонала.

Сообщается, что одной из проблем стал рост тарифов на грузовые авиаперевозки. Дело в том, что обычно до половины всех грузов доставляют пассажирские авиарейсы. А сейчас их количество резко снизилось. Всё это в совокупности может повлиять на повышение стоимости электроники.