Электронику танков «Армата» доработают по опыту спецоперации

Мураховский добавил, что Т-14 «Армата» будет играть ведущую роль на поле боя при действиях в составе объединенных формирований с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 «Барбарис», которая также построена на платформе «Армата».

Кроме того, он отметил, что эти бронетанковые соединения должны поддерживаться новыми бронированными ремонтно-эвакуационными машинами Т-16, которые используют ту же универсальную гусеничную платформу.

Он подчеркнул, что главное - обеспечить крупносерийное производство нового танка при соответствующем снижении затрат.