Электронику танков «Армата» доработают по опыту спецоперации

Электронику танков «Армата» доработают по опыту спецоперацииОни станут еще лучше
На российских танках Т-14 «Армата» будут проведены работы по совершенствованию электронных систем с учетом опыта проведения СВО, сообщают РИА Новости. По словам одного из ведущих российских военных экспертов, главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, после этих доработок в следующем году планируется начать серийное производство и поставки в войска.
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Мураховский добавил, что Т-14 «Армата» будет играть ведущую роль на поле боя при действиях в составе объединенных формирований с тяжелой боевой машиной пехоты Т-15 «Барбарис», которая также построена на платформе «Армата».
Кроме того, он отметил, что эти бронетанковые соединения должны поддерживаться новыми бронированными ремонтно-эвакуационными машинами Т-16, которые используют ту же универсальную гусеничную платформу.
Он подчеркнул, что главное - обеспечить крупносерийное производство нового танка при соответствующем снижении затрат.