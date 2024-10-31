Электронное согласие на медицинские услуги протестируют на москвичах

В Москве планируют перевести процесс согласия на медицинское вмешательство в электронный формат, сообщили в Минэкономразвития. Новый проект предусматривает использование цифровых подписей, заменяя традиционные бумажные соглашения электронными: пациенты смогут подписывать документы на планшете. Бумажный формат при этом тоже сохранят, чтобы у всех была возможность выбрать удобный способ.

Минэкономразвития предлагает провести трёхлетний эксперимент, подключив медицинские учреждения к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) столицы, где будут храниться электронные документы. Представитель департамента здравоохранения Москвы уточнил, что в медучреждениях уже есть необходимое оборудование и система защиты данных. Ожидается, что не менее 60% согласий на медуслуги будут получены в цифровом виде, что упростит администрирование и избавит от необходимости дублировать документы на бумаге.

По мнению специалистов, это важный шаг к развитию цифровой медицины и переходу на электронный документооборот. Основатель компании Reztom Алексей Ремез считает, что переход на электронные подписи снизит нагрузку на персонал, время на оформление документов и минимизирует риск их потери. Анна Мещерякова из компании «Платформа Третье мнение» добавила, что система поможет сократить ошибки при заполнении данных.