Электронные книги отстали по продажам от бумажных

Специалисты Statista опросили респондентов из разных стран мира. Их попросили рассказать о своих покупках в 2020 году. Например, в США, где электронные книги относительно популярны, лишь 23% человек покупали именно их. 45% опрошенных заявили, что покупали бумажные книги.

В Китае 24% респондентов сообщили, что купили электронную книгу, а 32% — что бумажную. Аналитики отметили, что это неравенство не совсем объяснимо, так как Азия уже любит читать по телефону. В нулевые в Японии, например, было распространено такое явление, как бестселлеры, написанные на телефоне.