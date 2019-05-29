Электронные сигареты оказались бесполезными для отказа от курения

Учёные не нашли и подтверждений тому, что данные устройства помогают справиться с зависимостью эффективнее, чем специальные лекарства или заменители никотина. Некоторые исследования показали, что большинство людей, используя электронные сигареты или другие методы доставки никотина и его заменителей, курят при этом обычные сигареты.

Также исследователи выяснили, что электронные сигареты приносят реальный вред здоровью, вопреки распространённому мнению об их безопасности. Есть свидетельства того, что дым от электронных сигарет усиливает окислительный стресс, повышает вероятность воспалений и вызывает изменения в дыхательных путях человека.