Электронные сигареты запретили в целой стране

Кроме того, в состав некоторых жидкостей для электронных сигарет входит никотин, а он вызывает привыкание. Интересно, что обычные сигареты не запрещены в стране полностью. Так же, как и в России там действует запрет на курение в общественных местах.

Индийские министры считают, что безопасность электронных сигарет — всего лишь фикция. А они, между тем, более привлекательны для потребителя (за счёт разнообразия жидкостей в том числе).

Теперь за производство электронных сигарет, импорт, экспорт, транспортировку, продажу, распространение, хранение и рекламу в Индии предусмотрено наказание в виде лишения свободы на год и штраф до $1400. Все запасы электронных сигарет должны быть сданы в полицию.