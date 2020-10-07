ferra.ru

Электронный «пояс верности» для мужчин научились блокировать навсегда

Избавиться от него можно только болторезом или электрическим разрядом
Китайская компания Qiui выпустила электронный «пояс верности» для мужчин Cell Mate. Это устройство надевается на гениталии и блокируется. Разблокировать его можно только через фирменное приложение. Такой подход создал проблемы.

Физического ключа для «пояса верности» нет. А в программном обеспечении, как выяснила группа британских экспертов по безопасности, есть уязвимость. Из-за этого злоумышленники могут удалённо перехватить управление устройством и заблокировать его навсегда. Теоретически, хакеры могут требовать у пользователя какие-то данные, удерживая «пояс верности» заблокированным. В таких условиях трудно будет не сдаться.

Отмечается, что снять устройство при таком сценарии можно будет только ручными и небезопасными методами. Можно либо разрезать дужку вокруг мошонки с помощью болтореза, либо вскрыть печатную плату и источниками тока создать перегрузку.

Сообщается, что было продано как минимум 40 000 устройств Cell Mate. Китайский разработчик уже обновил программное обеспечение и устранил уязвимость. В опасности остаются те пользователи, которые не загрузили последнюю версию приложения. Впрочем, пока о реальных случаях использования уязвимости хакерами информации нет.