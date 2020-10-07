Электронный «пояс верности» для мужчин научились блокировать навсегда

Физического ключа для «пояса верности» нет. А в программном обеспечении, как выяснила группа британских экспертов по безопасности, есть уязвимость. Из-за этого злоумышленники могут удалённо перехватить управление устройством и заблокировать его навсегда. Теоретически, хакеры могут требовать у пользователя какие-то данные, удерживая «пояс верности» заблокированным. В таких условиях трудно будет не сдаться.

Отмечается, что снять устройство при таком сценарии можно будет только ручными и небезопасными методами. Можно либо разрезать дужку вокруг мошонки с помощью болтореза, либо вскрыть печатную плату и источниками тока создать перегрузку.

Сообщается, что было продано как минимум 40 000 устройств Cell Mate. Китайский разработчик уже обновил программное обеспечение и устранил уязвимость. В опасности остаются те пользователи, которые не загрузили последнюю версию приложения. Впрочем, пока о реальных случаях использования уязвимости хакерами информации нет.