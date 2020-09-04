Электронный тест на беременность сравнили по производительности с первым компьютером IBM

Каждый тест, который стоил меньше $5, включал в себя процессор, планку оперативной памяти, батарею и маленький ЖК-дисплей. Инженеры, разбиравшие тесты, отметили, что эти устройства, вероятно, быстрее, чем первый ПК IBM. Различие в том, что на тесты сначала мочатся, а потом просто выбрасывают.

Покупателям может казаться, что добавление электроники делает тестирование более точным. Но на самом деле эти электронные тесты содержат всё ту же полоску, на которую надо помочиться. Электронные компоненты служат здесь лишь для считывания результата, который на обычных тестах отображается в виде полосок.