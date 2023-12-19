Электроны в графене разогнали до 22 км/с

Полученные результаты открывают путь к потенциальному прорыву в полупроводниковой технологии, прокладывая путь к созданию более быстрых, мощных и энергоэффективных электронных устройств. ученые обнаружили, что электроны в среднем движутся баллистически в течение примерно 20 триллионных долей секунды со скоростью 22 километра в секунду, прежде чем столкнуться с чем-то, что прекращает их движение.

Ведущий автор Райан Скотт объясняет, что наблюдаемый баллистический перенос электронов в графене — гексагональной решетчатой структуре, состоящей из одного слоя атомов углерода, — открывает перспективные пути для создания электронных устройств нового поколения. Благодаря способности избегать частых столкновений электроны в графене могут поднять устройства на новую высоту в скорости и энергоэффективности, бросив вызов ограничениям, накладываемым нынешними транзисторами на основе кремния.