Электропикап Илона Маска назвали идеальным для мужчины в предкризисном возрасте

Глава министерства рассказал об этом в своём Facebook, отметив в посте жену. Что забавно, он не стал говорить ей о решении сделать предзаказ заранее, так как «проще попросить прощения, чем разрешения».

Министр сообщил, что электропикап сначала показался ему «ужасно некрасивым». Но потом машина стала выглядеть всё более и более «классной». Сделать заказ его убедило видео с соревнованием Cybertruck и пикапа Ford F-150.

Цены на электропикап начинаются с $39 900. Министр выбрал модель с двумя электромоторами, которая стоит $49 900.