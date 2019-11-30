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Электропикап Илона Маска назвали идеальным для мужчины в предкризисном возрасте
Так считает норвежский министр юстиции
Норвежский министр юстиции заявил, что электропикап Cybertruck от Tesla хорошо подходит «мужчине, приближающемуся к кризису среднего возраста». Сам он уже оформил предзаказ на бронированную машину.
Глава министерства рассказал об этом в своём Facebook, отметив в посте жену. Что забавно, он не стал говорить ей о решении сделать предзаказ заранее, так как «проще попросить прощения, чем разрешения».
Министр сообщил, что электропикап сначала показался ему «ужасно некрасивым». Но потом машина стала выглядеть всё более и более «классной». Сделать заказ его убедило видео с соревнованием Cybertruck и пикапа Ford F-150.
Цены на электропикап начинаются с $39 900. Министр выбрал модель с двумя электромоторами, которая стоит $49 900.