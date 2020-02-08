Электропикап Илона Маска «поместили» в фильм «Назад в будущее»

Видео представили авторы канала Elon McFly. Оно содержит знаменитую сцену, в которой доктор Эмметт Браун показывает Марти машину времени на базе автомобиля DeLorean. Стоит отметить, что Cybertruck очень хорошо вписался в сцену. Кажется, что электропикап был снят в ней изначально. А впрочем, лучше один раз увидеть: