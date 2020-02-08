Наука и технологии
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Электропикап Илона Маска «поместили» в фильм «Назад в будущее»
Он органично вписался
В прошлом году компания Tesla, принадлежащая Илону Маску (Elon Musk), представила футуристичный электропикап Cybertruck. Он привлёк большое внимание общественности и держит его на себе до сих пор. На днях энтузиасты показали ролик с отрывком из фильма «Назад в будущее», где вместо автомобиля DeLorean «поместили» Tesla Cybertruck.
Видео представили авторы канала Elon McFly. Оно содержит знаменитую сцену, в которой доктор Эмметт Браун показывает Марти машину времени на базе автомобиля DeLorean. Стоит отметить, что Cybertruck очень хорошо вписался в сцену. Кажется, что электропикап был снят в ней изначально. А впрочем, лучше один раз увидеть:
«Лайк» работе энтузиастов поставил даже сам Илон Маск.