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Электропикап Илона Маска «собрали» из картофельного пюре
Почему бы и нет?
Кузов недавно представленного электропикапа Cybertruck от Tesla сделан из той же стали, что и космический корабль Starship. Машина должна выдерживать удары кувалдой и выстрелы (но пока у неё это не совсем не выходит). Чего не скажешь о её миниатюрной копии из картофельного пюре.
Видео с творением опубликовал продюсер NowThis News. Модельку электропикапа из картофельного пюре сделал его брат. И получилось на удивление похоже. Скульптор даже проделал две дыры в «стекле», напоминая о неудачной презентации Cybertruck. Напомним, тогда представители Tesla пытались продемонстрировать прочность бронированных окон, но что-то пошло не так, и металлический шар повредил стекло.
Сообщается, что на создание картофельного пикапа ушло более часа. А вот участь его была практически мгновенной: машину залили мясным соусом.
My brother has been working on a mashed potato cybertruck for over an hour pic.twitter.com/Bze4kOKiHy— Dan Milano (@DanMilanoHere) 29 ноября 2019 г.