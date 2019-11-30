Электропикап Илона Маска «собрали» из картофельного пюре

Видео с творением опубликовал продюсер NowThis News. Модельку электропикапа из картофельного пюре сделал его брат. И получилось на удивление похоже. Скульптор даже проделал две дыры в «стекле», напоминая о неудачной презентации Cybertruck. Напомним, тогда представители Tesla пытались продемонстрировать прочность бронированных окон, но что-то пошло не так, и металлический шар повредил стекло.

Сообщается, что на создание картофельного пикапа ушло более часа. А вот участь его была практически мгновенной: машину залили мясным соусом.