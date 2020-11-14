Электросамокаты будут автоматически уворачиваться от пешеходов и тормозить перед ямами

Как говорит глава стартапа, Voi разрабатывает самокат, который сможет «видеть», что происходит вокруг него, а затем понимать, какие действия нужно предпринять для безопасности.

Для этого Voi объединился с другой компанией Luna. Используются методы компьютерного зрения, чтобы ввести распознавание поверхности и объектов в реальном времени. Решение Luna и Voi применяет камеру как датчик, а также алгоритмы ИИ — примерно то же самое, что можно найти в автомобилях. Ещё компании будут разрабатывать систему уведомлений и возможных мер безопасности, чтобы обезопасить пешеходов от самоката. Технология позволяет, например, удалённо замедлять самокаты при виде пешеходов и изменять траекторию их движения.