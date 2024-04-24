Электросамолет Alia-250 впервые перешел от парящего к крейсерскому полету

Этот успешный переход — важнейший шаг в развитии eVTOL. Хотя такие компании, как Joby и Archer, уже проводили беспилотные переходы или пилотируемые испытания в режиме зависания, Beta — первая, кто совершил этот подвиг с человеком на борту. Компания Joby, еще один лидер в области eVTOL, в прошлом году отметилась пилотируемым взлетом, но так и не перешла в крейсерский режим.