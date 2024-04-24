Электросамолет Alia-250 впервые перешел от парящего к крейсерскому полету

Опубликовано 24 апреля 2024, 23:15
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Электросамолет Alia-250 впервые перешел от парящего к крейсерскому полетуПервый пилотируемый переход для eVTOL достигнут
Beta Technologies, участник борьбы в сфере eVTOL (электрических самолетов вертикального взлета и посадки), только что сделала важный шаг на пути к их воплощению в жизнь. Их самолет Alia-250 успешно завершил первый в истории пилотируемый переход от парящего к крейсерскому полету.
Летчик-испытатель Нейт Мойер отправился на Alia-250 в историческое путешествие. Самолет поднялся вертикально с помощью четырех электрических пропеллеров, а затем перешел в крейсерский полет на крыльях с помощью заднего толкающего пропеллера. После короткого полета он снова перешел в режим зависания и плавно приземлился.
Этот успешный переход — важнейший шаг в развитии eVTOL. Хотя такие компании, как Joby и Archer, уже проводили беспилотные переходы или пилотируемые испытания в режиме зависания, Beta — первая, кто совершил этот подвиг с человеком на борту. Компания Joby, еще один лидер в области eVTOL, в прошлом году отметилась пилотируемым взлетом, но так и не перешла в крейсерский режим.