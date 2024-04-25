Электросеть Калифорнии может не выдержать планируемый переход на электромобили

Новое исследование, проведенное учеными Калифорнийского университета в Дэвисе, рисует «тревожную картину». Они обнаружили, что почти две трети калифорнийских линий передач не способны справиться с резким ростом спроса со стороны миллионов электромобилей, подключающихся к сети каждую ночь.

Модернизация сети для удовлетворения этого спроса может обойтись коммунальным службам в сумму от 6 до 20 миллиардов долларов — потенциально более трети стоимости существующей сети.

В исследовании также подчеркивается роль станций быстрой зарядки. Широкое распространение быстрых зарядных станций значительно увеличит количество линий передач, нуждающихся в модернизации.

Несмотря на высокие первоначальные затраты, исследователи считают, что финансовое бремя будет управляемым. Если растянуть ежегодные расходы на десятилетия, то они могут оказаться не намного выше, чем текущие расходы на обслуживание электросетей.