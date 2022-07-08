Электростимуляция глаз оказалась способом лечения депрессии

Изначально этот метод разрабатывался для других целей — для лечения глаз. Процедура такова: электроды в виде контактных линз размещают на роговице пациента с контрольным электродом на коже возле каждого глаза. Затем подаётся слабый ток.

Теперь учёные обнаружили, что этот метод способен активировать проводящие пути мозга и имеет эффект, похожий на действие антидепрессантов. В экспериментах электростимуляция глаз снизила уровень гормонов стресса в модели депрессии на мышах. Кроме того, она увеличила экспрессию генов, участвующих в развитии и росте клеток гиппокампа. У экспериментальных мышей улучшилась работа памяти и уменьшились отложения бета-амилоида, который связан с болезнью Альцгеймера, в гиппокампе.