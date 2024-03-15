Элитный Стэнфордский университе взломали, но об этом не знали 4 месяца

Изначально университет преуменьшил значение этого инцидента в октябре 2023 года, но недавнее уведомление об утечке данных показало, что виновником действительно было вымогательское ПО, нацеленное на Департамент общественной безопасности (DPS).

Атака произошла 12 мая 2023 г., но обнаружили ее лишь 27 сентября 2023 года. Нарушенные данные потенциально включают имена и номера социального страхования. Количество пострадавших? 27 000 человек.

Стэнфорд предложил пострадавшим 24 месяца бесплатного «кредитного мониторинга» и услуг по защите от кражи личных данных, а также заявил, что уведомил власти и привлек экспертов по кибербезопасности.

Ответственность за атаку взяла на себя группа Akira.