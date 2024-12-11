Embodied «окирпичит» своих роботов Moxie для детей, деньги не вернут

Компания не может предложить возврат средств, ссылаясь на свое финансовое положение. Единственный возможный вариант возврата средств касается покупок, совершенных в течение последних 30 дней, но и в этом случае он не гарантирован. Владельцам Moxie, приобретенных через сторонних ритейлеров, рекомендуется обратиться к продавцам.

Компания также предупредила, что гарантийные обязательства, ремонт и поддержка приложений будут прекращены.