Embodied «окирпичит» своих роботов Moxie для детей, деньги не вернут

Опубликовано 11 декабря 2024, 20:151 мин.
Embodied «окирпичит» своих роботов Moxie для детей, деньги не вернутСтоили они 800 долларов
Embodied, стоящая за роботом Moxie стоимостью 800 долларов, предназначенным для помощи детям в социальном и эмоциональном развитии, закрывается. Из-за неудачного раунда финансирования компания объявила, что устройства Moxie скоро будут окирпичены,. Покупателям сообщили, что основные функции робота зависят от облачных сервисов. Они и отключаются.
© Embodied, Inc.
Компания не может предложить возврат средств, ссылаясь на свое финансовое положение. Единственный возможный вариант возврата средств касается покупок, совершенных в течение последних 30 дней, но и в этом случае он не гарантирован. Владельцам Moxie, приобретенных через сторонних ритейлеров, рекомендуется обратиться к продавцам.
Компания также предупредила, что гарантийные обязательства, ремонт и поддержка приложений будут прекращены.