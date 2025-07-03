Эмодзи действительно помогают строить близкие отношения, выяснили учёные

В исследовании участвовали 260 взрослых от 23 до 67 лет. Участникам показывали короткие переписки с и без эмодзи и просили представить, что они — отправители сообщений. Затем они оценивали реакцию «партнёра».

Выяснилось, что собеседники, использующие эмодзи, казались более чуткими и отзывчивыми. Это, в свою очередь, вызывало ощущение большей близости и удовлетворения от общения.

Тип эмодзи — с лицом или без — значения не имел. Главное, чтобы эмодзи вообще были.

Хотя исследование было проведено в воображаемых сценариях и не полностью отражает реальные ситуации, оно показывает, как даже простые символы могут улучшить общение.