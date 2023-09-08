Эмодзи приравняли к подписи теперь и в России

В Ростовском суде рассматривался спор между заказчиком и предпринимателем о заключённом договоре на мобильный торговый киоск. В соглашении было установлено, что тексты, полученные по электронной почте или другим средствам связи, имеют юридическую силу. Также цвета киоска должны были быть утверждены дополнительным соглашением.

Однако киоск не был доставлен вовремя, и заказчик предъявил претензии. Предприниматель утверждал, что не было заключено дополнительное соглашение о цвете панелей, поэтому он не мог изготовить киоск к указанному сроку.

Суд пришёл к выводу, что переписка в WhatsApp между сторонами является доказательством обсуждения цвета и размеров киоска. В одном из сообщений предприниматель прислал эмодзи «большой палец вверх», что обычно означает «хорошо». Таким образом, суд решил, что предприниматель согласился с предложенным заказчиком цветом, и дополнительных уточнений не требовалось.