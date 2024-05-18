Эмулятор Delta вынудила сменить логотип Adobe, дошло до угроз

Тестут ответил обеим компаниям, уточнив, что логотип Delta - это стилизованная греческая буква дельта, а не буква "А". Тем не менее, чтобы избежать дальнейших конфликтов, он согласился обновить логотип.

Текущая иконка в App Store является временной, пока команда разрабатывает новый дизайн, который, как ожидается, будет завершен в версии Delta 1.6.