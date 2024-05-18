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Наука и технологии
Опубликовано 18 мая 2024, 20:11
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Эмулятор Delta вынудила сменить логотип Adobe, дошло до угроз

Adobe пригрозила судебным иском
Delta, популярное приложение для эмуляции классических игр, меняет свой логотип после того, как Adobe заявила, что он слишком похож на их стилизованную букву "A". Это неожиданное событие было отмечено в недавнем журнале изменений приложения: "Adobe пригрозила судебным иском, если мы не изменим иконку нашего приложения - и мы это сделали!".
Эмулятор Delta вынудила сменить логотип Adobe, дошло до угроз

© Adobe / Testut Tech

Ситуация началась 7 мая, когда юристы Adobe отправили Delta письмо, в котором предположили, что логотип эмулятора может запутать потребителей или нарушить права Adobe. Хотя в письме не было прямых угроз судебного разбирательства, Adobe быстро обострила проблему. На следующий день создатель Delta Райли Тестут получил уведомление от Apple, в котором говорилось о потенциальных рисках, связанных с заявлением Adobe о нарушении прав.

Временный логотип

Временный логотип

© Скриншот Ferra.ru

Тестут ответил обеим компаниям, уточнив, что логотип Delta - это стилизованная греческая буква дельта, а не буква "А". Тем не менее, чтобы избежать дальнейших конфликтов, он согласился обновить логотип.

Текущая иконка в App Store является временной, пока команда разрабатывает новый дизайн, который, как ожидается, будет завершен в версии Delta 1.6.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#суд
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#дизайн
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#логотип
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#ADOBE