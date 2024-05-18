Эмулятор Delta вынудила сменить логотип Adobe, дошло до угроз

Эмулятор Delta вынудила сменить логотип Adobe, дошло до угрозAdobe пригрозила судебным иском
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Ситуация началась 7 мая, когда юристы Adobe отправили Delta письмо, в котором предположили, что логотип эмулятора может запутать потребителей или нарушить права Adobe. Хотя в письме не было прямых угроз судебного разбирательства, Adobe быстро обострила проблему. На следующий день создатель Delta Райли Тестут получил уведомление от Apple, в котором говорилось о потенциальных рисках, связанных с заявлением Adobe о нарушении прав.
Тестут ответил обеим компаниям, уточнив, что логотип Delta - это стилизованная греческая буква дельта, а не буква "А". Тем не менее, чтобы избежать дальнейших конфликтов, он согласился обновить логотип.
Текущая иконка в App Store является временной, пока команда разрабатывает новый дизайн, который, как ожидается, будет завершен в версии Delta 1.6.