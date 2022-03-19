Наука и технологии
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Энергетический кризис вынудил Бельгию отложить закрытие АЭС

На десять лет вперед
Бельгия отложила план отказа от ядерной энергетики в 2025 году, передвинув сроки на десять лет вперед, до 2035 года. Все дело в огромном росте цен на энергоносители, заявил бельгийский премьер Александр де Кроо.
Энергетический кризис вынудил Бельгию отложить закрытие АЭС

Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет”, - говорится в заявлении премьер-министра Александра де Кроо.

Продление до 2035 года происходит на фоне растущих призывов к Германии переосмыслить свой уход из ядерной энергетики, но министры в Берлине все еще уверены в идее отказаться от такого рода энергии, несмотря на повышение цен.

В настоящее время в Бельгии действуют две атомные электростанции с семью реакторами.

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