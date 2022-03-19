Энергетический кризис вынудил Бельгию отложить закрытие АЭС

“Федеральное правительство решило принять необходимые меры для продления срока службы двух наиболее современных ядерных реакторов на десять лет”, - говорится в заявлении премьер-министра Александра де Кроо.

Продление до 2035 года происходит на фоне растущих призывов к Германии переосмыслить свой уход из ядерной энергетики, но министры в Берлине все еще уверены в идее отказаться от такого рода энергии, несмотря на повышение цен.

В настоящее время в Бельгии действуют две атомные электростанции с семью реакторами.