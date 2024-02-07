Энергия будущего: химики стали ближе к созданию литий-серных батарей

В традиционных литий-ионных батареях используется дорогостоящий и экологически вредный оксид кобальта. Литий-серные батареи предлагают устойчивую альтернативу, используя богатую и дешевую серу. Несмотря на свой потенциал, литий-серные батареи страдают от сложных и неэффективных химических реакций, особенно во время разряда. Это приводит к потере энергии и сокращению срока службы.

Исследовательская группа Калифорнийского университета под руководством Сянфенга Дуана и Филиппа Соте наконец-то расшифровала ключевые пути реакции восстановления серы. Их результаты, опубликованные в журнале Nature, представляют собой полную карту реакционной сети, раскрывающую доминирующий путь и решающую роль электрокатализа в оптимизации процесса.

Полученные результаты не только дают фундаментальное понимание механизма реакции, но и предлагают четкие цели для улучшения. Разрабатывая электрокатализаторы и электродные материалы, оптимизирующие ключевые пути и подавляющие побочные реакции, исследователи смогут раскрыть весь потенциал литиево-серных батарей. Но это уже совсем другая история.