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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 21:00
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Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания

С технологией "цветового оповещения"
Energizer сделала батарейку с технологией «цветового оповещения». Это нововведение появилось почти два года спустя после того, как в одном из отчетов было отмечено тревожное увеличение числа случаев проглатывания батареек детьми.
Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания
© Ferra

Новая литиевая батарейка для монет обладает несколькими функциями безопасности: надежная упаковка предотвращает случайный доступ детей, нетоксичное горькое покрытие предотвращает проглатывание, а «цветовое оповещение» активирует синий краситель на батарейке при контакте с влагой, предупреждая родителей о возможном наличии в желудке детей батарейки.

Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания

© Energizer

Проглатывание «монетных» батареек может привести к серьезным осложнениям со здоровьем или даже к смерти. Energizer подчеркивает важность раннего вмешательства в таких случаях. Технология цветового оповещения может послужить для родителей и воспитателей решающим сигналом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:NYTimes
Автор:Максим Многословный
Теги:
#батарейки
,
#разработка
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#дети