Energizer создала батарейку с защитой от проглатывания

Проглатывание «монетных» батареек может привести к серьезным осложнениям со здоровьем или даже к смерти. Energizer подчеркивает важность раннего вмешательства в таких случаях. Технология цветового оповещения может послужить для родителей и воспитателей решающим сигналом для немедленного обращения за медицинской помощью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.