Опубликовано 08 мая 2026, 12:18
Energizer выпустила батарейки, которые не обжигают пищевод при проглатывании

Energizer представила новые литиевые батарейки (CR-2032, CR-2025 и CR-2016) с защитой для детей. Называется технология Ultimate Child Shield. Если ребёнок случайно проглотит такую батарейку, она не вызовет ожога в пищеводе.
© Energizer

Обычные батарейки-таблетки могут обжечь слизистую уже через 15 минут после проглатывания.

Кроме того, новая батарейка содержит красящее вещество. При контакте со слюной оно окрашивает рот ребёнка в синий цвет. Это поможет родителям быстро заметить, что случилось.

Energizer не раскрывает точную цену, но обещает, что новые батарейки поступят в продажу в тех же магазинах, где продаются обычные.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
