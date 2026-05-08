Energizer выпустила батарейки, которые не обжигают пищевод при проглатывании

Обычные батарейки-таблетки могут обжечь слизистую уже через 15 минут после проглатывания.

Кроме того, новая батарейка содержит красящее вещество. При контакте со слюной оно окрашивает рот ребёнка в синий цвет. Это поможет родителям быстро заметить, что случилось.

Energizer не раскрывает точную цену, но обещает, что новые батарейки поступят в продажу в тех же магазинах, где продаются обычные.