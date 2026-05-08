Energizer выпустила батарейки, которые не обжигают пищевод при проглатывании

Опубликовано 08 мая 2026, 12:18
Energizer выпустила батарейки, которые не обжигают пищевод при проглатыванииДля детей
Energizer представила новые литиевые батарейки (CR-2032, CR-2025 и CR-2016) с защитой для детей. Называется технология Ultimate Child Shield. Если ребёнок случайно проглотит такую батарейку, она не вызовет ожога в пищеводе.
Обычные батарейки-таблетки могут обжечь слизистую уже через 15 минут после проглатывания.
Кроме того, новая батарейка содержит красящее вещество. При контакте со слюной оно окрашивает рот ребёнка в синий цвет. Это поможет родителям быстро заметить, что случилось.
Energizer не раскрывает точную цену, но обещает, что новые батарейки поступят в продажу в тех же магазинах, где продаются обычные.