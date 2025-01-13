Enron объявила предзаказ на домашний ядерный реактор в форме яйца

Enron объявила предзаказ на домашний ядерный реактор в форме яйцаА может и шутка
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Однако эксперты настроены скептически. Дерек Хаас, профессор ядерной инженерии, утверждает, что при нынешних технологиях слишком велики трудности с получением и преобразованием этой энергии в пригодное для использования электричество в таком форм-факторе. Он также отмечает, что ядерные реакторы требуют обширного федерального регулирования, что делает такой продукт «вряд ли когда-либо осуществимым».
Гендиректор Enron, Коннор Гейдос, который также участвует в сатирическом движении «Птицы не настоящие», предлагает людям «принять невозможное» и «не сдерживаться физикой или правилами».
Несмотря на сомнения в легитимности проекта, компания объявила о предварительных заказах на своем сайте и намекает на будущие начинания, включая, возможно, криптовалюту.