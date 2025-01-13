Enron объявила предзаказ на домашний ядерный реактор в форме яйца

Гендиректор Enron, Коннор Гейдос, который также участвует в сатирическом движении «Птицы не настоящие», предлагает людям «принять невозможное» и «не сдерживаться физикой или правилами».

Несмотря на сомнения в легитимности проекта, компания объявила о предварительных заказах на своем сайте и намекает на будущие начинания, включая, возможно, криптовалюту.