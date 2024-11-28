«Enshittification» (Обгаживание) названо словом года

От захламленных результатов поиска Google, ориентированных на SEO, до засилья рекламы и нежелательных функций, навязываемых такими платформами, как Zoom, потребители ощутили на себе вкус «Enshittification» в своей повседневной цифровой жизни, пишут СМИ.

Этот термин получил распространение в ответ на повсеместный рост «платформенного капитализма», монополий и «эксплуатации труда в сфере технологий». Критика Доктороу в адрес Amazon, где пользователи борются с мошенническими объявлениями и плохим сервисом, стала одним из самых ранних примеров этого явления.