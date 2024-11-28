«Enshittification» (Обгаживание) названо словом года

Опубликовано 28 ноября 2024, 03:001 мин.
«Enshittification» (Обгаживание) названо словом годаПо версии Macquarie Dictionary в 2024 году
Словарь Macquarie Dictionary объявил «Enshittification» (Обгаживание) словом года в 2024 году. Этот термин критикует снижение качества услуг, особенно онлайн-платформ, вызванное стремлением к прибыли. Слово, придуманное писателем Кори Доктороу в 2022 году, описывает, как компании постепенно ухудшают качество своих продуктов или услуг, чтобы увеличить прибыль, оставляя клиентов разочарованными некачественным опытом.
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От захламленных результатов поиска Google, ориентированных на SEO, до засилья рекламы и нежелательных функций, навязываемых такими платформами, как Zoom, потребители ощутили на себе вкус «Enshittification» в своей повседневной цифровой жизни, пишут СМИ.
Этот термин получил распространение в ответ на повсеместный рост «платформенного капитализма», монополий и «эксплуатации труда в сфере технологий». Критика Доктороу в адрес Amazon, где пользователи борются с мошенническими объявлениями и плохим сервисом, стала одним из самых ранних примеров этого явления.