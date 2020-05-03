Энтузиаст нашёл способ «прокатиться» по виртуальной гоночной трассе, находясь в реальной машине

Ролик с демонстрацией технологии опубликовал на YouTube автор канала Outlandnish. В подписи к видео он указал, что наконец собрал все необходимые технические средства, чтобы играть в гоночные симуляторы с реальной Subaru BRZ.

На видео заметно, что мужчина сидит за рулём машины в очках виртуальной реальности и крутит рулём. В это же время в VR происходит управление виртуальным автомобилем.

Мужчина рассказал, что работал над проектом последние несколько месяцев. В его системе работает даже коробка переключения передач, сцепление, тормоз, педаль газа. Энтузиаст пообещал опубликовать видео с подробным объяснением работы системы чуть позже.