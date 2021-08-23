Энтузиаст поделился опытом обучения в самом молодом IT-университете России

Энтузиаст поделился опытом обучения в самом молодом IT-университете РоссииИ рассказал о первых впечатлениях
Автор материала - студент университета "Иннополис". Он поступил в этом году, и сейчас учёба (вводный этап), по его словам, в этом вузе уже началась, хотя приказ о зачислении пока не вышел.
Для того чтобы поступить в этот инновационный вуз, необходимо пройти отборы. Они включают два этапа (очный, заочный). И там, и там абитуриент решает тесты и по их результатам поступает. Заочный включает при этом задания по математике, информатике и английскому, а очный - целый день тестов.
Обучение за четыре года стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Но также можно выиграть грант, который покроет часть расходов (в зависимости от набранных баллов за ЕГЭ). Кроме того, подчёркивает автор материала, стипендии здесь могут достигать 36 тысяч рублей.
Есть также здесь мероприятие для абитуриентов, включающее вводные курсы по английскому языку, математике и информатике, - InnoBootCamp. День при этом у слушателей начинается в 9:30, а заканчивается в 21:00. Занятия проходят с перерывами, в основном на обед и ужин. По итогам прохождения курса студенты могут получить бесплатные обеды или повышенную стипендию.
Система обучения в целом в "Иннополисе" нетипичная. Во-первых, практически всё - на английском языке. Во-вторых, система оценивания буквенная (A, B, C, D). Наконец, все учатся по триместрам, а не по семестрам. Летом студенты также учатся. Каникулы распределены так: 4,5 недели в декабре, 1,5 недели весной и 2,5 недели летом.
Общежития - новые, имеют приятный дизайн. В основном студенты живут в пятиместных или двуместных номерах. В каждой комнате есть санузел с душем, кондиционер. Стоимость - примерно 2,5 тысячи рублей в месяц.
По словам студента, администрация университета прислушивается к мнению учащихся. Например, если в тесте вы обнаружите ошибки, то их обязательно исправят. Кроме того, сейчас у студентов есть возможность совмещать учёбу и работу.