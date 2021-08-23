Энтузиаст поделился опытом обучения в самом молодом IT-университете России

Автор материала - студент университета "Иннополис". Он поступил в этом году, и сейчас учёба (вводный этап), по его словам, в этом вузе уже началась, хотя приказ о зачислении пока не вышел.

Для того чтобы поступить в этот инновационный вуз, необходимо пройти отборы. Они включают два этапа (очный, заочный). И там, и там абитуриент решает тесты и по их результатам поступает. Заочный включает при этом задания по математике, информатике и английскому, а очный - целый день тестов.

Обучение за четыре года стоит 3 миллиона 200 тысяч рублей. Но также можно выиграть грант, который покроет часть расходов (в зависимости от набранных баллов за ЕГЭ). Кроме того, подчёркивает автор материала, стипендии здесь могут достигать 36 тысяч рублей.