Энтузиаст подключил восьмицилиндровый двигатель к дрели

Энтузиаст подключил восьмицилиндровый двигатель к дрелиКреативности людей порой можно позавидовать
Автор YouTube-канала TimWelds улучшил аккумуляторную дрели, установив на нее миниатюрный двигатель V8. Он имеет такие особенности, как верхний распределительный вал, двойной карбюратор и систему охлаждения с радиатором.
Двигатель, изготовленный компанией Toyan, является полностью функциональной копией и производит около 4,3 лошадиных сил.
Чтобы разместить двигатель, к рукоятке электродрели было прикреплено специально разработанное крепление. Двигатель может разгоняться до 12 500 оборотов в минуту. После некоторых проб и ошибок с модулями зажигания дрель заработала со звуком бензопилы.
Эта версия двигателя стоит 1800 долларов и требует определенных знаний в области двигателестроения и поиска неисправностей для его соединения с электродрелью. И хотя этот двигатель не может производить такой крутящий момент, как электродвигатель, он все же обладает достаточной мощностью для сверления отверстий.