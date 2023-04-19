Энтузиаст подключил восьмицилиндровый двигатель к дрели

Чтобы разместить двигатель, к рукоятке электродрели было прикреплено специально разработанное крепление. Двигатель может разгоняться до 12 500 оборотов в минуту. После некоторых проб и ошибок с модулями зажигания дрель заработала со звуком бензопилы.

Эта версия двигателя стоит 1800 долларов и требует определенных знаний в области двигателестроения и поиска неисправностей для его соединения с электродрелью. И хотя этот двигатель не может производить такой крутящий момент, как электродвигатель, он все же обладает достаточной мощностью для сверления отверстий.