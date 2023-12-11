Энтузиаст сам сделал в квартире «умную» вентиляцию и написал инструкцию

Он установил многослойный воздушный фильтр из Китая, который борется с пылью, пыльцой и даже дымом. Но это еще не все - шумоподавитель обеспечил ему тишину и покой. Вентиляционные каналы, аккуратно изолированные для эффективности, проходят сквозь стены, что делает их простыми и удобными.

Внутри конструкции имеется канальный вентилятор производительностью 520 м³/ч, обеспечивающий прохладу. Но по-настоящему важен блок управления, в данном случае Zigbee, превращая его в устройство «умного дома».

Расходы по его проекту (на декабрь 2022 г.) были следующие:

Отверстие диаметром 160 мм для вентиляционного канала: 6 000 р.

Канальный вентилятор: 6 500 р.

Воздушный фильтр: 4 000 р.

Блок управления: 3 000 р.

Шумоглушитель: 5 000 р.

Вент каналы, соединители вент каналов, скотч, изоляция, крепления, кабель каналы, коробки, провода и прочие расходные материалы: примерно 5 000 р.

Датчик качества воздуха: 2 500 р.

Итого: ~ 32 000 р.

Инструкция по сборке его конструкции имеется в источнике, либо по этой ссылке.