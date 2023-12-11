Энтузиаст сам сделал в квартире «умную» вентиляцию и написал инструкцию

Энтузиаст сам сделал в квартире «умную» вентиляцию и написал инструкциюСвежий воздух и бесшумная работа
Один пользователь Хабра создал собственную, относительно бюджетную версию умной системы вентиляции. При этом потратил на все это чуть больше 30 тысяч рублей.
Он установил многослойный воздушный фильтр из Китая, который борется с пылью, пыльцой и даже дымом. Но это еще не все - шумоподавитель обеспечил ему тишину и покой. Вентиляционные каналы, аккуратно изолированные для эффективности, проходят сквозь стены, что делает их простыми и удобными.
Внутри конструкции имеется канальный вентилятор производительностью 520 м³/ч, обеспечивающий прохладу. Но по-настоящему важен блок управления, в данном случае Zigbee, превращая его в устройство «умного дома».
Расходы по его проекту (на декабрь 2022 г.) были следующие:
Отверстие диаметром 160 мм для вентиляционного канала: 6 000 р.
Канальный вентилятор: 6 500 р.
Воздушный фильтр: 4 000 р.
Блок управления: 3 000 р.
Шумоглушитель: 5 000 р.
Вент каналы, соединители вент каналов, скотч, изоляция, крепления, кабель каналы, коробки, провода и прочие расходные материалы: примерно 5 000 р.
Датчик качества воздуха: 2 500 р.
Итого: ~ 32 000 р.
Инструкция по сборке его конструкции имеется в источнике, либо по этой ссылке.