Энтузиаст собрал собственные очки дополненной реальности. Скоро сможете и вы

Энтузиаст собрал собственные очки дополненной реальности. Скоро сможете и выБудете собирать?
Вдохновение для очков Zero пришло к Коталику из-за его неудовлетворенности нынешним состоянием AR-устройств, которые часто страдают от плохой эргономики и функциональности. Он стремился создать легкое и удобное устройство, которое могло бы запускать веб-приложения нативно, устраняя необходимость во внешней обработке и батарейных блоках.
Очки Zero используют вычислительную мощность Raspberry Pi Zero для предоставления ряда AR-опытов. Пользователи могут наслаждаться такими функциями, как «мини-карты» во время прогулок или перевод в реальном времени во время путешествий. Операционная система очков разработана для работы с любым веб-приложением.
Одним из самых впечатляющих аспектов очков Zero является сложная оптическая система. Коталик тщательно спроектировал и изготовил линзы с использованием 3D-печати и ручной полировки.
Хотя текущая версия очков Zero еще является прототипом, Коталик активно работает над моделью второго поколения, которая обещает еще более продвинутые функции. Версия 2.0 должна предложить большее поле зрения, более длительное время автономной работы, улучшенную оптику и поддержку отслеживания рук и микрофона.
Коталик планирует сделать версию 2.0 доступной для публики в качестве комплекта для сборки.