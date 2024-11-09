Энтузиаст собрал собственные очки дополненной реальности. Скоро сможете и вы

Вдохновение для очков Zero пришло к Коталику из-за его неудовлетворенности нынешним состоянием AR-устройств, которые часто страдают от плохой эргономики и функциональности. Он стремился создать легкое и удобное устройство, которое могло бы запускать веб-приложения нативно, устраняя необходимость во внешней обработке и батарейных блоках.

Очки Zero используют вычислительную мощность Raspberry Pi Zero для предоставления ряда AR-опытов. Пользователи могут наслаждаться такими функциями, как «мини-карты» во время прогулок или перевод в реальном времени во время путешествий. Операционная система очков разработана для работы с любым веб-приложением.