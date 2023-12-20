Наука и технологии
21:24, 20 декабря 2023
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Энтузиаст создал ИИ для определения кошачьих пород

Вы можете повторить его шаги

Реймонд Камден, самопровозглашенный «веб-нёрд», поднял генеративный ИИ на новую высоту, используя его для благородной цели: определения пород кошек. В своем последнем эксперименте Камден использовал ИИ Gemini от Google для создания веб-приложения, которое распознает и показывает породу кошки по фотографии.

Однако на этом пути не обошлось без трудностей. При тестировании приложения с камерой сверхвысокого разрешения у Кэмдена возникли проблемы с API Google из-за избытка данных. Не растерявшись, он реализовал умное решение по изменению размера изображения с помощью элементов HTML.

В качестве вспомогательного средства Кэмден обратился к Cloudflare Workers, органично интегрировав код экспорта AI Studio для легкой связи с генеративной моделью Google. Результаты? Причудливая демонстрация возможностей Gemini: точная идентификация кошек, причудливые неправильные идентификации объектов и даже распознавание вымышленных персонажей, таких как Скелетор и Джабба Хатт.

Любители кошек и техники будут в восторге от этого проекта, который, возможно, появится в свободном доступе.

Источник:HackerNoon
Автор:Максим Многословный
Теги:
#кот
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#искусственный интеллект
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