Энтузиаст создал ИИ для определения кошачьих пород

Энтузиаст создал ИИ для определения кошачьих породВы можете повторить его шаги
Реймонд Камден, самопровозглашенный «веб-нёрд», поднял генеративный ИИ на новую высоту, используя его для благородной цели: определения пород кошек. В своем последнем эксперименте Камден использовал ИИ Gemini от Google для создания веб-приложения, которое распознает и показывает породу кошки по фотографии.
Однако на этом пути не обошлось без трудностей. При тестировании приложения с камерой сверхвысокого разрешения у Кэмдена возникли проблемы с API Google из-за избытка данных. Не растерявшись, он реализовал умное решение по изменению размера изображения с помощью элементов HTML.
В качестве вспомогательного средства Кэмден обратился к Cloudflare Workers, органично интегрировав код экспорта AI Studio для легкой связи с генеративной моделью Google. Результаты? Причудливая демонстрация возможностей Gemini: точная идентификация кошек, причудливые неправильные идентификации объектов и даже распознавание вымышленных персонажей, таких как Скелетор и Джабба Хатт.
Любители кошек и техники будут в восторге от этого проекта, который, возможно, появится в свободном доступе.