Энтузиаст создал оружие Бэтмена в домашних условиях

Как пишет The Verge, этот пистолет выглядит более впечатляюще, чем предыдущие подобные устройства. Он автономен: оборудование полностью помещается на руке, в том числе бластерный механизм, который выстреливает крюком, а также мощный мотор на 10 000 Вт. Его мощности хватает, чтобы поднять владельца в воздух. Ещё устройство может вернуть человека на землю. Владелец может регулировать направление и скорость с помощью колёсика рядом с большим пальцем.

Автор канала Built IRL опубликовал видео с полным процессом сборки и испытаниями устройства. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.