Наука и технологии
Сегодня 13:31
Энтузиаст создал оружие Бэтмена в домашних условиях
Крюк может даже подтягивать владельца
Ютубер Built IRL создал копию пистолета с крюком Бэтмена. Он функционирует почти так же, как оружие в фильмах.
Как пишет The Verge, этот пистолет выглядит более впечатляюще, чем предыдущие подобные устройства. Он автономен: оборудование полностью помещается на руке, в том числе бластерный механизм, который выстреливает крюком, а также мощный мотор на 10 000 Вт. Его мощности хватает, чтобы поднять владельца в воздух. Ещё устройство может вернуть человека на землю. Владелец может регулировать направление и скорость с помощью колёсика рядом с большим пальцем.
Автор канала Built IRL опубликовал видео с полным процессом сборки и испытаниями устройства. Ролик можно посмотреть по этой ссылке.