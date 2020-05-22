Энтузиаст создал «умное» зеркало с сенсорным вводом

По сути, созданное «умное» зеркало выступает в качестве хаба для «умного» дома. Через него можно управлять другими устройствами, а также отображать различную информацию. Гаджет может «узнавать» пользователя и предоставлять ему личные сведения.

Чтобы создать такое «зеркало», помимо вышеуказанных компонентов, потребуются карты памяти microSD до 32 ГБ, кабель micro-HDMI, 32-дюймовый монитор, сенсорная рамка и ещё несколько других вещей. Если хочется собрать устройство самостоятельно, можно изучить подробную инструкцию со списком всех комплектующих, программного обеспечения и программным кодом.