Энтузиаст воссоздал свою комнату в виртуальной реальности и сделал её идеальной

На виртуальную реальность одно время возлагали много надежд и верили, что она изменит обыденные вещи. Однако пока VR-контент выглядит не слишком реалистичным, да и гарнитура есть не у каждого пользователя. Тем не менее, хоронить технологию не стоит: её развитие действительно может повлиять на многие вещи в будущем. Возможно даже на подход к созданию «умного» дома.

Пользователь Reddit показал вариант использования виртуальной реальности для модификации жилища. VR-модель комнаты имеет специальные кнопки на предметах мебели, которые по нажатию выполняют различные задачи, например, отображают карту на столе. А впрочем, лучше всё это увидеть своими глазами: