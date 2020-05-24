Наука и технологии
24 мая, 18:51
Энтузиасты воссоздали перчатку Железного человека с плазменным резаком
Может резать даже металл
Энтузиасты-авторы YouTube-канала The Hacksmith воссоздали перчатку Железного человека с плазменным резаком. В оригинальной части костюма Тони Старка, конечно, использовались репульсорные лучи, но вариант энтузиастов тоже хорош.
Они использовали ионизированный газ температурой свыше 20 тысяч градусов по Цельсию. Чтобы сделать устройство портативным, умельцы собрали батарею из двенадцати литий-полимерных аккумуляторов, которые давали постоянный ток. К ним подключили выдвижной резак, закреплённый в перчатке. Для заземлителя использовали ещё одну перчатку.
Резаком можно работать по металлу толщиной до нескольких сантиметров. Энтузиасты, например, разрезали стальную дверь и сейф.
Устройство, конечно, надо подзаряжать. Одного заряда хватает на то, чтобы порезать на части автомобиль. Также требуется дозаправка сжатым воздухом. Основного баллона хватает примерно на 10 минут работы.