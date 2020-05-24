Энтузиасты воссоздали перчатку Железного человека с плазменным резаком

Они использовали ионизированный газ температурой свыше 20 тысяч градусов по Цельсию. Чтобы сделать устройство портативным, умельцы собрали батарею из двенадцати литий-полимерных аккумуляторов, которые давали постоянный ток. К ним подключили выдвижной резак, закреплённый в перчатке. Для заземлителя использовали ещё одну перчатку.

Резаком можно работать по металлу толщиной до нескольких сантиметров. Энтузиасты, например, разрезали стальную дверь и сейф.

Устройство, конечно, надо подзаряжать. Одного заряда хватает на то, чтобы порезать на части автомобиль. Также требуется дозаправка сжатым воздухом. Основного баллона хватает примерно на 10 минут работы.