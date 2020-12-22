Epic Games и Samsung «укололи» Apple за удаление игры Fortnite

В этом году Epic Games запустила в мобильной версии Fortnite оплату внутриигровых покупок в обход правил App Store. Компания не хотела платить большую комиссию в 30%. С тех пор Apple и Epic Games конфликтуют: первая компания удалил Fortnite из App Store. Другие разработчики тоже присоединились к критике купертиновцев. Теперь Epic Games совместно с Samsung в очередной раз уколола Apple. Компании разослали блогерам наборы с насмешкой над «врагом».