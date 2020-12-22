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Epic Games и Samsung «укололи» Apple за удаление игры Fortnite
Fortnite в App Store не возвращают
В этом году Epic Games запустила в мобильной версии Fortnite оплату внутриигровых покупок в обход правил App Store. Компания не хотела платить большую комиссию в 30%. С тех пор Apple и Epic Games конфликтуют: первая компания удалил Fortnite из App Store. Другие разработчики тоже присоединились к критике купертиновцев. Теперь Epic Games совместно с Samsung в очередной раз уколола Apple. Компании разослали блогерам наборы с насмешкой над «врагом».
Во-первых, внешний вид коробок, в которых пришли посылки, очень напоминает Apple. Во-вторых, в набор входят куртка с надписью «Free Fortnite» и логотипом в виде ламы, который по стилю очень похож на старый логотип Apple. Внутри коробки тоже написано «Free Fortnite». Ещё в комплект входит планшет Samsung Galaxy Tab S7.
Greg Miller
В записке к набору сказано, что Fortnite стала игрой года в Samsung Galaxy Store. Там же и её можно скачать, в отличие от App Store и Google Play.