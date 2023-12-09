Эпическое возвращение Хаббла: планы NASA по дальнейшей работе с ним

В течение трех недель команда NASA работала над устранением неполадок в одном из гироскопов - навигационной основе телескопа. Это высокоскоростное вращающееся устройство, отвечающее за точное определение далеких чудес, дало сбой, передав ранее ошибочные данные в систему управления «Хаббла».

Столкнувшись с возможным простоем, инженеры NASA разработали режим «один гироскоп», благодаря которому «Хаббл» продолжил передавать умопомрачительные космические снимки.

Однако на этом сага не закончилась - над будущим «Хаббла» нависла тень, так как потенциальная перезагрузка может все же понадобиться.

Так же идут обсуждения возможности полета к телескопу космического корабля SpaceX, чтобы расширить его орбиту. Ставки высоки, поскольку NASA оценивает этот межзвездный план спасения, чтобы сохранить звездное наследие культового телескопа.